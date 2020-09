Amazonas tem mais de 200 mortes de indígenas por Covid-19 e 13,2 mil casos

Os casos de Covid-19 entre indígenas no Amazonas superaram a marca das 200 mortes e superior aos 13,2 mil casos do novo coronavírus. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai).

O total de óbitos entre indígenas é de 221 e de 13.265 de casos, entre aldeados e não aldeados. De acordo com a Sesai, o número de aldeados infectados foi de 4.455 e 77 mortes até a última segunda-feira (7). A Sesai é responsável pelo atendimento nos Distritos Sanitários de Saúde Indígena, do Governo Federal.

Os casos entre indígenas não aldeados, atendidos pelo sistema de saúde pública do Estado, são de 8.810, com 144 mortes até o dia 2 de setembro.

São Gabriel da Cachoeira é o município com maior número de indígenas afetados pela Covid-19 no Amazonas, com 3.015 casos e 47 óbitos até o início deste mês.