Amazonas recebe mais 49,8 mil doses da CoronaVac

Manaus/AM - O Amazonas recebeu, na manhã desta quarta-feira (17), a oitava remessa de imunizantes contra a Covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). São 49,8 mil doses da vacina CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantã.

Após o desembarque em Manaus, as vacinas foram levadas, sob escolta da Polícia Federal, para câmaras frias montadas na Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), onde ficarão armazenadas. Lá elas serão contadas e inseridas no sistema estadual. Em seguida, os municípios poderão agendar para pegarem as doses na FVS.



De acordo com a enfermeira do Programa Estadual de Imunização da FVS, Josi Dias, o novo lote deve começar a ser distribuído durante a tarde para os municípios. A FVS trabalha, ainda, no repasse dos imunizantes para localidades que não buscaram remessas antigas.



Nova remessa

Com essa oitava remessa, o Amazonas registra 812.820 doses de imunizantes contra a Covid-19. No primeiro lote, em 18 de janeiro, o estado recebeu 282.320 doses da CoronaVac.



No dia 23 de janeiro, outras 132.500 doses da AstraZeneca/Oxford foram desembarcadas no estado. Em 25 de janeiro, o estado recebeu 44.600 doses da CoronaVac.



A quarta remessa, com 96.200 unidades da CoronaVac, chegou ao Amazonas no dia 7 de fevereiro. Outras 42 mil doses de CoronaVac e 78 mil de AstraZeneca, correspondentes ao quinto lote, chegaram ao Amazonas entre os dias 24 e 25 de fevereiro.



O sexto lote desembarcou no Amazonas em 3 de março, com 62.800 doses de vacinas contra a Covid-19 do tipo CoronaVac. Já na sétima remessa, no dia 9 de março, foram recebidas 24.800 doses.