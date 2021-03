Amazonas anuncia contrato para 1 milhão de doses da vacina russa Sputnik V

Manaus/AM - Em pronunciamento neste sábado (20), o governo do Amazonas anunciou que vai assinar um contrato na próxima segunda-feira, 22/3, com a União Química, para comprar 1 milhão de doses da vacina russa Sputnik V. De acordo com o governador Wilson Lima, no entanto, a distribuição das doses pode ser dividida com o restante do Brasil, a depender do pagamento.

“Essas doses custarão algo em torno de 76 milhões de reais. Há um compromisso do Ministério da Saúde em pagar essas doses. Se o Ministério da Saúde assim o fizer [pagar], essas doses irão para o Programa Nacional de Imunização e serão distribuídas igualitariamente para todos os Estados.”, explicou.

Caso o Ministério da Saúde não cumpra o compromisso de pagar o valor, o Estado do Amazonas arcará com o valor e as doses irão exclusivamente para o Amazonas. “E [então, nesse caso] a gente vai fazer a vacinação de acordo com os grupos prioritários”, afirmou Lima.

Wilson Lima também anunciou um novo decreto que irá afrouxar a circulação de pessoas no Estado, ampliando o horário de academias e salões de beleza, além de liberar a volta às aulas presenciais na rede privada.

Nordeste já comprou 37 milhões de doses da vacina - O consórcio de governadores do Nordeste também aguarda o imunizante russo, e já assinou a compra de 37 milhões de doses da vacina que serão distribuídas a todos os estados brasileiros. A previsão é que essas doses compradas pelo consórcio de governadores nordestinos cheguem ao Brasil entre abril e julho deste ano.

Pior mês da pandemia no Brasil - Enquanto isso, o País segue registrando números assustadores da Covid-19. Com ainda 12 dias para o fim do mês, março já tem o maior número de mortes de toda a pandemia: 35,5 mil vidas perdidas do dia 1º de março até a sexta-feira (19) superando junho de 2020. Também pela primeira vez, o país atingiu a marca de 15 mil mortes em apenas uma semana, totalizando 290.525 vidas perdidas no Brasil desde o início da pandemia.

Os demais estados brasileiros vivem agora algo similar com o que o Amazonas viveu em janeiro, e enfrentam falta de kit intubação e outros insumos, além da falta de leitos de UTI. O Amazonas, que já perdeu mais de 11 mil vidas para a Covid-19, está em queda junto com Roraima, mas com o baixo índice de isolamento social a região pode enfrentar uma 3ª onda da doença.