Aluna de escola pública representará o Amazonas na Câmara dos Deputados em Brasília

Manaus/AM - Da Escola Estadual Antóvila Mourão Vieira, localizada no bairro São Lázaro, zona sul de Manaus, a estudante Raquel do Nascimento, da 3ª série do Ensino Médio, foi escolhida para representar o Amazonas, na 18ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro (PJB), em Brasília.

O Parlamento Jovem Brasileiro é um programa de educação democrática voltado para estudantes do Ensino Médio, de 16 a 22 anos, realizado pela Câmara dos Deputados. E tem como objetivo oferecer aos estudantes uma experiência de aprendizagem sobre política, democracia e o papel do Poder Legislativo.

Sob a direção da temática “A educação que queremos”, a aluna participou das quatro etapas da Jornada Jovem Cidadã onde, na última etapa, foi a mais votada entre as quatro estudantes finalistas.

Com mais votos na última etapa, Raquel foi selecionada para, entre os dias 4 e 8 de dezembro, estar na Câmara dos Deputados, junto aos deputados federais, debatendo questões políticas e sendo a voz de diversos outros jovens estudantes amazonenses.

As etapas e o Discurso

A primeira etapa do processo do PJB consistiu em um sorteio, onde 75 estudantes amazonenses foram selecionados para participar da segunda etapa, a etapa de matrícula.

A terceira etapa foi uma das mais importantes do processo. Além do tema, também foi deixado a critério das estudantes elaborar um discurso, em que se abordasse uma das seguintes questões: pesquisa de políticas públicas, escuta de outros jovens ou papel do Poder Legislativo.

Raquel, juntamente com sua professora Nathalie Barros, de Língua Portuguesa, optou por fazer a escuta de outros jovens. No total, 70 estudantes foram ouvidos e serviram de base para o discurso dela.

A professora Nathalie explicou que, ao abordar a temática do PJB e ouvir os estudantes, ela e Raquel optaram por falar de tecnologia e como o uso de plataformas educacionais, jogos, computadores entre outros contribui positivamente para um ensino de qualidade.

“No discurso da Raquel, ela colocou a questão da expansão de acesso à internet nas escolas e do uso de laboratórios de informática. Ela fez esse discurso e foi uma das quatro selecionadas para a última etapa”, explicou a professora.

O vídeo e a votação

Selecionada para a última etapa, Raquel precisou condensar todas essas questões abordadas em seu discurso, em um vídeo de até três minutos. Com a ajuda de colegas e professores, a estudante desejou deixar o vídeo da forma mais acessível possível e pediu auxílio para uma tradutora em Libras.

De 23 de outubro a 10 de novembro, o vídeo estava disponível na plataforma do PJB para votação.

A diretora escolar da escola Antóvila Mourão, Antônia Linhares, falou sobre o privilégio de ter uma aluna da escola representando o Amazonas. E destacou que isso mostra como o incentivar alunos a participar de projetos e programas dá resultado.

“Temos um quadro muito bom de professores, que topam todo e qualquer desafio para incentivar esses alunos a crescerem, mostrando que existe um mundo além dos muros da escola”, explicou a diretora.