Alteração temporária no tráfego do viaduto Rei Pelé começa domingo; saiba o que muda

Manaus/AM - A partir das 6h deste domingo (8), o sentido do tráfego na alça superior do Complexo Viário Rei Pelé, localizado na zona leste de Manaus, será invertido temporariamente. A alça, que atualmente opera do sentido Avenida Autaz Mirim para a Avenida Camapuã, passará a funcionar no sentido contrário, da Camapuã para a Autaz Mirim, até a próxima quinta-feira (12). A alteração visa viabilizar uma nova etapa das obras e no final da alça será liberado um acesso à Autaz Mirim no sentido bairro/Centro.

Para os motoristas que circulam pela Autaz Mirim em direção à Camapuã, a orientação é acessar a Avenida Itaúba, realizar o retorno na rotatória do Jorge Teixeira e seguir até a Camapuã. O desvio também vale para os ônibus do transporte público que trafegam na região. Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), os trabalhos neste sábado (7) envolvem serviços de terraplanagem na Avenida Itaúba, que será liberada para tráfego no domingo, enquanto os serviços seguem na Avenida Camapuã com preparação do solo e aplicação de asfalto.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou que agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas e que uma sinalização provisória será implantada para garantir a segurança e o fluxo durante o período de alteração. A previsão é de que o Complexo Viário Rei Pelé seja totalmente entregue até o dia 16 deste mês, trazendo melhorias para a mobilidade urbana na zona leste da cidade.