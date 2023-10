Alckmin anuncia repasse de R$ 138 milhões para dragagem de rios durante estiagem no Amazonas

Manaus/AM - O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou repasse de R$ 138 milhões do Governo Federal para a dragagem dos rios Solimões e Madeira durante a estiagem que afeta o Amazonas. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira (04), durante visita ao Estado para avaliar impactos da seca.

Com a realização do serviço emergencial, o escoamento de cargas e produtos da região, assim como o transporte de pessoas, deve ser facilitado. A dragagem é um processo que ajuda a retirar os sedimentos - como terra, areia, rochas e lixo - dos rios, garantindo a segurança no tráfego das embarcações.

No rio Solimões, o serviço de dragagem será realizado ao longo de 8 quilômetros de extensão, entre os municípios de Tabatinga e Benjamin Constant. Realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o serviço terá custo de R$ 38 milhões e a estimativa de conclusão é de 30 a 45 dias.

O rio Madeira será dragado na região do Tabocal, entre Manaus e o município de Itacoatiara, com serviço em 12 quilômetros de extensão, a custo de R$ 100 milhões e previsão de início das obras em 15 dias, devendo ser concluída entre 30 e 45 dias.

“O Ministério de Portos e Aeroportos e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes irão fazer a batimetria para verificar outros locais que possam necessitar de dragagem para manter a navegabilidade na região”, ressaltou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Na esfera estadual, a Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH) será a responsável por alinhar a comunicação com outros órgãos e o Governo Federal, segundo o superintendente Jorge Barroso.

“O Estado, através da SNPH, da Defesa Civil, do Ipaam e da Secretaria de Meio Ambiente, irá se integrar junto com o Governo Federal para comunicar os trechos que serão possíveis navegar para transporte de pessoas ou de carga. Também vamos informar diretamente as empresas de navegação”, explicou o superintendente da SNPH, Jorge Barroso.