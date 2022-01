Recuperação de vicinais gasta mais de R$ 2,7 milhões em Maués

Maués/AM – A recuperação de duas vicinais, em Maués, tem custo superior a R$ 2,7 milhões, em conformidade com a tomada de preços nº 007/2021-CPL, realizada com essa finalidade e que definiu a empresa que vai tocar as obras. As vicinais a ser beneficiadas com os serviços de recuperação são a Safrita e a da Ambev. A empresa responsável pelas obras, conforme despacho do prefeito interino de Maués, Sérgio Mazzini Leite Filho, é a AL Gestão Empresarial, que cobrou R$ 2.737.522,00.

