Recuperação de estrada vai gastar R$ 13,7 milhões em São Gabriel da Cachoeira

São Gabriel da Cachoeira/AM – A estrada de Camanaus, em São Gabriel, vai ser recuperada conforme objeto de licitação CP nº 002/2021-CML-PMSGC que elegeu empresa para tocar as obras por preço que ultrapassa os R$ 13 milhões. A vencedora da licitação e encarregada da recuperação da estrada Camanaus é a JR Fernandes Clementino – ME, que executará os serviços ao preço de R$ 13.720.587,98. A licitação foi homologada e adjudicada pelo prefeito de São Gabriel, Clóvis Moreira Saldanha, no dia 27 de dezembro.

