Obras de recuperação de ramais atingem de R$ 11,4 milhões

Presidente Figueiredo/AM - Os ramais rodoviários do rio Pardo e Canoas, no município de Presidente Figueiredo, vão receber obras de recuperação, de acordo com divulgação da contratação de empresa especializada.

A contratação da Construtora Progresso foi homologada pela prefeita Patrícia Lopes Miranda no último dia 15 de dezembro e prevê gastos no montante de R$ 11.402.002,50 com as melhorias a ser implantadas com a recuperação dos ramais.

A contratação das obras está vinculada à concorrência pública nº 004/2021 promovida por aquela prefeitura do Amazonas.

Presidente Figueredo tem população superior a 38 mil habitantes e seu índice de desenvolvimento humano (IDHM) de 0,647, informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).