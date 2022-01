Prefeitura de Parintins faz licitação para manutenção de seu site

Parintins/AM – A Prefeitura de Parintins, que publica homologações de licitações sem incluir os valores dos itens, mas apenas o nome das empresas e os itens arrematados, vai fazer licitação para a manutenção de seu portal e do Sistema Transparência. Conforme aviso de licitação publicado na edição desta segunda-feira, dia 3, no Diário Oficial dos Municípios, o pregão presencial nº 085/2021, na modalidade menor preço, vai acontecer no próximo 13 de janeiro. O objeto da licitação é a “Contratação de empresa especializada na manutenção do Site/Portal da Prefeitura de Parintins e Sistema de Transparência”.

