Prefeitura de Caapiranga registra preços de gêneros alimentícios

Caapiranga/AM – O Hospital Odilon Alves de Araújo, os fundos municipais de Saúde e de Assistência Social, assim como as demais unidades administrativas da Prefeitura de Caapiranga já têm garantido o fornecimento de gêneros alimentícios para os próximos 12 meses, conforme licitação efetivada pelo município. O pregão presencial nº 022/2021-CPL/PMC teve como vencedoras as empresas CM da Rocha – ME, que arrematou 21 itens dos 55 constantes no edital, e a JRNS Comércio de Produtos Alimentícios, que ficou com demais 34 itens. O pregão presencial 022/2021, da modalidade registro de preços, foi homologado e adjudicados às empresas acima pelo prefeito de Caapiranga, Francisco Andrade Braz no último dia 15. No extrato de homologação e adjudicação publicado pela prefeitura não constam os valores dos itens.

