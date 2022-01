Manutenção de usina de oxigênio em Humaitá custa R$ 282,7 mil

A manutenção preventiva da usina, incluindo a eventual reposição de peças, vai custar R$ 282.720,00, informa o termo de ratificação da inexigibilidade firmado no dia 26 de janeiro deste ano pelo prefeito de Humaitá, José Cidenei Lobo do Nascimento.

Humaitá/AM – A manutenção da usina de oxigênio em Humaitá está garantida com a ratificação da inexigibilidade de licitação nº 001/2012 (sic), que indicou custo e empresa para prestar o serviço, conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios desta quinta-feira, 27 de janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.