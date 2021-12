Jornada oftalmológica custa R$ 182 mil e acontece em Beruri

Beruri/AM – Jornada de serviços oftalmológicos, incluindo cirurgias, está definida pela licitação, via carta convite nº 027/2021-CPL, será realizada pela Prefeitura de Beruri. A empresa que vai realizar a jornada é a Mamoré Gestão em Saúde - Eireli, a qual cobrou R$ 182.150,00 pelos serviços, conforme homologação do pregão efetivada pela prefeita de Beruri, Maria Lucir Santos de Oliveira.

