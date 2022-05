Inscrições para concurso de Miss e Mister Manacapuru abrem dia 16

Os interessados em participar do concurso deverão realizar as inscrições com o preenchimento do formulário do dia 16 ao dia 20, e de 23 a 25 de maio de 2022, das 08h às 14h na sede da Semtur, localizada na Av. Boulevard Pedro Rattes, s/n, Terra Preta, em Manacapuru.

O concurso será realizado no dia 9 de julho de 2022, a partir das 19 horas, em local a ser definido pela comissão do concurso.

Manacapuru/AM - A Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) vai realizar a edição 2022 do concurso Miss e Mister Manacapuru, segundo documento divulgado na edição desta quarta-feira, dia 11 de maio, do Diário Oficial dos Municípios.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.