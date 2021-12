Gasto com alimentos em Benjamin Constant próximo a R$ 1,5 milhão

Benjamin Constant/AM – A aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde foi licitada pela prefeitura conforme pregão presencial nº 081/2021 por meio do sistema de registro de preços. Conforme homologação efetivada pelo prefeito David Nunes Bemerguy, cinco empresas estão habilitadas a fornecer os gêneros, cujo valor total é de R$ 1.388.091,72. Ficou com o maior quinhão a Avenida Supermercados, no valor de R$ 747.484,12, cerca de 54%. Em seguida vem a M Nascimento Chunha, com R$ 494.555,80, cerca de 35% do total dos itens. A empresa José Carlos Gomes da Costa ficou com R$ 15.350,00; Geisiany Fernandes Ijuma, com R$ 119.117,80, e Geane Araújo Nascimento, com o valor de R$ 11.584,00.

