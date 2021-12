Ambulancha para Atalaia do Norte tem preço de R$ 260 mil

Atalaia do Norte/AM – a Secretaria Municipal de Saúde de Atalaia do Norte vai ter reforço nos meios de transporte para atender a população com a compra, pela prefeitura, de uma ambulancha, conforme extrato do pregão presencial nº 053/2021-CPL-PMATN. O registro de preços, assinado pelo prefeito de Atalaia, Denis Lider Rojas de Paiva, em 25 de outubro passado, tem como empresa vencedora a Alegra Indústria e Comércio, a qual especificou em R$ 260 mil o valor do veículo. A empresa pode fornecer a ambulancha no prazo de 12 meses, especifica o documento divulgado.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.