Escola com duas salas sai por R$ 445 mil em Apuí

Apuí/AM – A construção de escola destinada ao Ensino Infantil está definida pela prefeitura de Apuí, conforme tomada de preços nº 001/2021, que elegeu empresa especializada para efetivar a obra. Com duas salas de aula, a escola será construída no Distrito de Sucunduri ao preço de R$ 445.621,07. Conforme o despacho do último dia 22 de dezembro, assinado pelo prefeito de Apuí, Marco Antonio Lise, a empresa que tocará a obra é a licitante Ivanir da Silva.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.