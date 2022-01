Empresa ganha quatro licitações de R$ 898 mil em Canutama

Canutama/AM – A Prefeitura de Canutama divulgou, nesta terça-feira, dia 11, o resultado de quatro licitações de registro de preços para aquisição de veículos terrestres e fluviais que totalizam R$ 898 mil. Os registros de preços nº 33/2021/SRP e 34/2021/SRP tratam da aquisição de pick-up 0 km e foram arrematados pela empresa Anderson Medeiros Mota – ME, pelo valor de R$ 260 mil cada um dos itens similares. A mesma empresa também saiu vitoriosa do pregão de registro de preços 035/2021/SRP, que trata da aquisição de caminhão diesel, com equipamento baú tamanho mínimo 3,5m, pelo preço de R$ 285 mil. A quarta vitória da Anderson Medeiros Mota – ME em licitações da Prefeitura de Canutama é referente ao pregão de registro de preços 036/2021/SRP, para aquisição de 5 botes de alumínio de 6,5 m arrematado pelo valor de R$ 93 mil. Os pregões foram todos homologados pelo prefeito de Canutama, José Roberto Torres de Pontes.

