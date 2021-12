Lazer e esporte têm recursos para equipamentos no Amazonas

É que a Prefeitura de Canutama vai aplicar 796.345,00 na compra de materiais esportivos. Com tal objetivo, o município vai contratar a empresa MG Castilho – Eireli para fornecer os produtos à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme registro de preços do pregão presencial nº 030/2021-SRP.

Canutama/AM - Com cerca de 16 mil habitantes, conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Canutama deve oferecer mais atividades esportivas e de lazer à população local.

