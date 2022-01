Peças e pneus vão consumir R$ 1,55 milhão em Urucará

Urucará/AM – O pregão presencial nº 047/2021/SRP/CPL/PMU definiu registro de preços e empresas habilitadas a fornecer itens como peças e pneus para veículos leves e pesados utilizados pela prefeitura local, cujo valor atinge R$ 1,55 milhão. As empresas vencedoras da licitação são a Nestor Drech – Eireli, com limite de até R$ 1.165.664,80, equivalente a 75% do total de R$ 1.552.310,75 a ser adquiridos. A outra empresa é a RN Serviços de Mecânica de Veículos Automotores, com limite para fornecer até R$ 386.645,95 dos itens licitados.

