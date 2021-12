Câmara de Humaitá gasta R$ 246 mil em móveis e eletrônicos

Humaitá/AM – A Câmara Municipal de Humaitá tem expectativa de adquirir móveis e equipamentos eletroeletrônicos até o valor de R$ 246 mil, informa o despacho de homologação do pregão presencial nº 016/2021, divulgado pela entidade na última segunda-feira, dia 20 de dezembro. Conforme o despacho, a empresa Sana Servtech Peças e Acessórios Automotivos – Eireli, deve fornecer até R$ 96.112,40 dos itens licitados, enquanto a Click Comércio de Informática – Eireli, tem limite de R$ 150.340,00 no fornecimento dos itens. O pregão 016/2021, que totaliza R$ 246.452,40, foi homologado e adjudicado às duas empresas no último dia 9 de dezembro pelo presidente da Câmara Municipal de Humaitá, vereador Manoel D. dos Santos Neves.

