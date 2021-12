São Paulo de Olivença constrói creche por R$ 1,62 milhão

São Paulo de Olivença/AM – A construção de uma creche deve melhorar a assistência à infância em S. Paulo de Olivença, onde a prefeitura já definiu empresa para a obra, que deve custar R$ 1,62 milhão ao contribuinte. A construção da creche teve como vencedora da licitação por tomada de preços nº 33/2021-CPL, a empresa Gemini Construções, e foi homologada, no último dia 14 de dezembro, pelo prefeito Nazareno Souza Martins. A construção da creche tem prazo de 150 dias para ser concluída e o preço final é de R$ 1.616.047,00.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.