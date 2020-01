Público comemora a festa da virada na Orla do Amarelinho em Manaus

Manaus/AM - A orla do Amarelinho’ também recebe a festa da virada de ano na zona Leste da capital, que começou na noite desta terça-feira (31). A festa deu início por volta das 20h com o Paulo Onça. Em seguida, as atrações Uns e Outros, Frutos do Pagode, Banda Impakto, Forrozão Já Quero, Kadu Almeida e Dj Hanna fazem a festa no Réveillon da capital.

À meia noite, a queima de fogos de artifício durou de 5 a 8 minutos.

Simultaneamente, a última noite de 2019 tem palcos montados em três pontos da cidade. Na praia da Ponta Negra, zona Oeste, Shopping T4, zona Leste e na Orla do Amarelinho, zona Sul. A festa, ao todo, contará com mais de 20 atrações, com cerca de 30 horas de programação.