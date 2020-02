Jornalista do Amazonas, Luana Borba vai apresentar Jornal Nacional neste mês

Manaus/AM - A jornalista Luana Borba, da TV Amazonas, estará de volta à bancada do Jornal Nacional neste mês. A informação foi confirmada neste sábado (8). Ela estará apresentando o telejornal no próximo sábado (15).

Luana Borba esteve na bancada do JN no dia 14 de setembro de 2019, na comemoração dos 50 anos do telejornal. O retorno dela havia sido anunciado no final do ano passado.