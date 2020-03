Em meio a temporada de cruzeiros no Amazonas, Saúde determina cancelamento em todo o Brasil

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

O Ministério da Saúde determinou que a realização de cruzeiros turísticos em toda a costa do Brasil deve ser adiada por tempo indeterminado, por conta do surto de coronavírus.

Conforme o ministério, a realização dos cruzeiros colocaria em risco a vida de muitas pessoas, já que a maioria do público do tipo de ambiente é de idosos. "Enquanto pendurar a declaração de emergência, as atividades desse setor estarão interrompidas. Os cruzeiros que ainda não estão em alto mar, nós vamos notificar", afirmou o secretário de vigilância do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira.

No Amazonas, que registrou o primeiro caso de coronavírus nesta sexta-feira (13), a expectativa era de que a Temporada de Cruzeiros 2019/2020 só acabasse em abril Até o momento, a Amazonastur não se manifestou sobre os cancelamentos dos cruzeiros.

Outra recomendação do Ministério da Saúde é que viajantes internacionais que cheguem ao Brasil fiquem em isolamento domiciliar por 7 dias, mesmo que não tenham apresentado sintomas do novo coronavírus.