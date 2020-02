Abertas inscrições para cursos gratuitos de balé e teatro em Manaus

Manaus/AM - As inscrições para os cursos gratuitos de balé clássico e teatro do Centro Municipal de Arte-Educação (Cmae) Nelson Neto, no São José 1, zona Leste de Manaus, seguem até o dia 14 de fevereiro. Foram disponibilizadas 50 vagas para os turnos matutino e vespertino, para crianças a partir de 10 anos, jovens e adultos.

Os interessados podem se inscrever de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, no Cmae. Para se matricular, é necessário levar uma cópia do documento de identidade ou certidão de nascimento, uma foto 3X4, declaração escolar atualizada (apenas para os que estão estudando) e xerox do comprovante de residência.

As aulas ocorrerão duas vezes por semana, às segundas e quartas, e terças e quintas. No total, são 25 vagas para o curso de balé clássico e 25 para teatro. As aulas de balé terão uma hora de duração, com turmas das 8h às 9h, das 9h às 10h, das 13h às 14h e das 14h às 15h.

Já as de teatro, terão duas horas de duração por dia, sendo das 8h às 10h, no turno matutino, e 13h às 15h no vespertino. A gestora do Cmae, Fabíola Santos, mencionou a possibilidade de oferecer mais vagas.

“A princípio, oferecemos as 25 vagas para cada curso, mas caso haja grande procura, abriremos outra turma. Nossas turmas serão divididas conforme as matrículas. Faremos a divisão da seguinte forma, infantojuvenil, de 10 a 15 anos, jovens de 16 a 21 anos e adultos”, pontuou.

Além disso, Fabíola também enfatizou como a arte contribui para o desenvolvimento do ser humano. “A arte-educação contribui para o crescimento intelectual do ser humano, ampliando sua visão de mundo e oferecendo acesso aos bens culturais existentes”, completou.