Suco de laranja com berinjela reduz colesterol e emagrece; saiba mais

As propriedades do suco de laranja são fonte de fibras, vitaminas e minerais, e ajudam a potencializar o emagrecimento, reduzir o colesterol e a pressão alta.

O suco ajuda a emagrecer por seu baixo valor calórico, a berinjela é rica em fibras e prolonga a saciedade, ajudando na perca de peso, além de controlar o trânsito intestinal. O potássio presente na berinjela equilibra as contrações cardíacas e faz bem ao coração. O vegetal também contribui para a redução da pressão arterial.

As fibras presentes nesta receita mudam a absorção do colesterol no trato digestivo, o que faz com que ele seja eliminado pelas fezes. Esta ação é ótima para prevenir problemas como o acúmulo de gordura nas artérias, que pode causar infarto.

A Vitamina C presente na laranja, previne o envelhecimento precoce das células e evita que o colesterol se transforme em placas gordurosas nas artérias.

Como fazer?

Ingredientes

Meia berinjela média

Suco de 2 laranjas pêra

Modo de preparo

Coloque a berinjela de molho em 200 ml de água por 8 horas. Depois, bata o líquido junto com a berinjela (com casca) e o suco de laranja no liquidificador. Se preferir, adoce com stevia ou xylitol. Em seguida, sirva em copos e beba.

Uma boa ideia para potencializar esta fórmula é adicionar uma colher de sopa de linhaça no final da preparação, que é um dos alimentos que reduzem o colesterol.