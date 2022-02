Amada ou odiada, beterraba previne diversas doenças graves; saiba mais

O suco de beterraba com vegetais de folhas verdes abastece o corpo com betaína e triptofano, que relaxa a mente e efetivamente trata depressão.

8. Combate a deficiência de ferro e anemia A beterraba é boa fonte ferro e ajuda a regenerar as células vermelhas do sangue e, assim, atua contra a anemia.

A beterraba é rica em ferro e, por isso, ajuda a regenerar as células vermelhas do sangue, melhorando a saúde do corpo feminino.

A beterraba é rica em nitratos, que são convertidos em nitritos com a ajuda das bactérias da boca e, assim, aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro.

