Não comer sementes de tomate e goiaba realmente evita apendicite?

A apendicite se dá pela inflamação do apêndice, que [e uma condição que vem acompanhada de risco de morte. O tratamento consiste na remoção do órgão que, embora auxilie nosso sistema imunológico, não atrapalha o bom funcionamento do organismo.

Muitas pessoas acreditam que para evitar esse mal, elas não devem comer sementes de tomate, goiaba, pepino, quiabo e até gergelim por exemplo. Mas a grande dúvida é, afinal não comer esses alimentos realmente anula a probabilidade da inflamação?

De acordo com Dr. Humberto Galizzi, presidente da Sociedade de Gastroenterologia e Nutrição de Minas Gerais, em entrevista à revista Encontro, não existem evidências científicas que comprovem que os caroços de fato provocam a inflamação do órgão. Ainda, não há provas de que a alimentação, de modo geral, esteja relacionada com o problema.

Os sintomas da apendicite são dores abdominais intensas, náuseas e febre. A apendicite também pode ser causada por um processo agudo de obstrução, que inclui pequenos pedaços de fezes, os chamados fecalitos, que impedem a limpeza do muco que reveste as paredes do intestino e apêndice, causando uma redução da circulação sanguínea, favorecendo a proliferação de bactérias nocivas, que causarão a inflamação do órgão.