Queijo é aliado da boa noite de sono; saiba mais

O queijo é paixão mundial, e existem vários tipos para todos os gostos, contendo os mesmos nutrientes do leite como cálcio, proteína e vitamina B12, seu consumo fortalece os ossos e dentes, regula o trânsito intestinal, reduz o colesterol ruim, previne o câncer de intestino e ainda ajuda a emagrecer.

Entre os benefícios está o de ajudar quem tem problemas para dormir, com a rotina agitada milhares de pessoas têm o sono afetado pelo estresse.

A especialista do sono, Lisa Artis do Sleep Council, deu dicas em entrevista para o The Sun, de como melhorar a noite de sono. De acordo com ela, algo bem simples pode ser feito para acelerar a chegada do sono; comer um pedaço de queijo antes de deitar.

"De fato o queijo é um ótimo snack para comer antes de ir para a cama", garante a especialista. "O cálcio presente no alimento é excelente para induzir o sono. Este laticínio contém triptofano, um nutriente que provoca sonolência", conta Lisa.

"É ainda eficaz na redução do stress e estabiliza as fibras nervosas do cérebro, ou seja o queijo é um alimento extremamente calmante", revela.