Comer uma maçã por dia previne 5 tipos de câncer; veja mais benefícios

A pesquisa, publicada na revista Publico Health Nutrition, mostrou que pessoas que comem maçã diariamente chegam a ter até 25% de menos chances de desenvolver tumores no pulmão, o mais comum do mundo.

A Universidade de Perugia, na Itália, realizou um estudo em que provou que consumir ao menos uma maçã por dia diminui consideravelmente as chances do organismo desenvolver tumores malignos, sendo eles: câncer no intestino, câncer na boca, câncer nas mamas, câncer no sistema digestivo e câncer nos pulmões.

