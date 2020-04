Vídeo: Paciente denuncia casos de coronavírus no Hospital 28 de Agosto

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Manaus/AM – Os pacientes do hospital 28 de Agosto estão denunciando o descaso do poder público com a saúde. De acordo com eles, o hospital está tendo vários casos de óbitos de coronavírus.

Ainda segundo a denúncia, as pessoas com suspeitas de Covid-19 estariam próximas dos pacientes em atendimento no hospital.