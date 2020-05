Quartéis da PM no Amazonas passam por descontaminação e higienização

O maior inimigo de Bolsonaro

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas enviou equipes especializadas em limpeza para o interior do estado na sexta-feira e no sábado (1º e 2 ) para garantir a higienização dos Batalhões e viaturas. As equipes foram enviadas para Manacapuru, Novo Airão, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Novo Remanso, Lindóia e Itacoatiara.

O procedimento de higienização de todos os ambientes foi realizado por três equipes de uma empresa terceirizada da capital. Em todos os batalhões, os procedimentos realizados foram os mesmos, com descontaminação de ambientes internos e externos, o qual consistiu em técnicas de ionização, aplicação de ozônio e produtos antibactericidas, limpeza interna e externa em todas as viaturas, tetos, carpetes, volantes, condicionares de ar, rodas, pneus, cozinhas, alojamentos e salas.

Essa higienização continua sendo realizada e consiste na aplicação de produtos químicos para inibir a possibilidade de propagação do novo coronavírus.

Nas últimas semanas, policiais de vários municípios também receberam equipamentos de proteção Individual (EPIs), material de higienização, como álcool em gel, e vacinação.