Projeto ‘Anjos da Saúde’ amplia atendimento psicossocial em unidades de saúde em Manaus

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM - Diante da pandemia do novo coronavírus, a rede estadual de saúde precisou aumentar diversas demandas tanto de profissionais quanto de equipamentos médicos. Nesse cenário, outro serviço que viu a demanda subir consideravelmente foi o de atendimento psicossocial. Desde informações aos familiares, até atendimento psicológico a profissionais, o ‘Anjos da Saúde’ é um projeto do Governo do Amazonas que busca dar suporte a esse tipo de atendimento dentro e fora das unidades.

O projeto, que seria lançado no início de maio deste ano, foi antecipado para o mês de abril por conta da pandemia. Ao todo, 39 profissionais, entre assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem trabalham dando reforço ao atendimento interno e nas tendas de triagem externas, que foram implantadas nas unidades de saúde para organizar o fluxo de pacientes na rede.

Os profissionais atuarão 24 horas nas unidades de saúde, ouvindo diretamente dos usuários quais suas necessidades e dificuldades e informando à gestão superior para a tomada de decisões rápidas que possam melhorar o atendimento na ponta.

A população vai encontrar as equipes do projeto na área de Assistência Social dos HPS João Lúcio, 28 de Agosto e Platão Araújo. Em outras unidades, eles estarão presentes dos Serviços de Pronto Atendimento do Alvorada, Danilo Corrêa, Coroado e Zona Sul.

Tratamento humanizado - O grupo de ‘Anjos’ procura melhorar o serviço ao usuário na ponta, por meio do monitoramento dos atendimentos e dos serviços oferecidos nas unidades.

Atendimento psicológico - Durante a pandemia do novo coronavírus, aumentou a demanda por atendimentos psicológicos a familiares e profissionais da saúde. Abatidos com o cenário da pandemia, milhares de pessoas, que estão na linha de frente do combate precisam manter e cuidar da saúde mental.