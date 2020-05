Em combate ao coronavírus: profissionais da saúde são aplaudidos durante voo a Manaus

Carlos Almeida é o Coringa

Manaus/AM - Um vídeo comemorando a presença de profissionais da saúde em um voo com destino a capital amazonense viralizou na web. A aeronave saiu de Brasília e chegou no Amazonas ainda durante a madrugada desta segunda-feira (04).

No vídeo, cerca de 15 pessoas são convidadas a ficarem de pé dentro de um avião, de uma companhia aérea para serem homenageadas. O comandante do voo chama pelos nomes completos dos passageiros que foram enviados pelo Ministério da Saúde para trabalhar na linha de frente em combate ao novo coronavírus no Estado. De acordo com dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), até esta segunda, a doença já causou a morte de 585 pessoas e 7.242 já foram infectadas pelo vírus.

"Todas as pessoas que ficaram de pé são profissionais da saúde, neste momento, cada um deles está deixando a sua família em casa, mudando de cidade e embarcando para uma missão honrosa. Eles estão viajando com destino a Manaus para trabalhar nos hospitais e ajudar o Brasil a superar a pandemia, salvando mais vidas. Esses brasileiros são heróis anônimos que trocaram a capa por jaleco e assim, como nos filmes, merecem os créditos por tanta dedicação. Por isso, pedimos uma grande salva de palmas", finalizou o comandante da aeronave.

Em seguida, os profissionais foram bastante aplaudidos pelos passageiros. O vídeo viralizou e já conta com mais de 9 mil curtidas e quase 3 mil compartilhamentos, somente no Twitter.