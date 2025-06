Prefeitura de SP quer usar Smart Sampa em parceria com a Polícia Federal

Questionado, Sanfurgo não respondeu se a busca por integração com o Smart Sampa foi uma orientação do governo federal ou iniciativa da própria superintendência em São Paulo. "Quanto mais os órgãos, não só os que atuam no combate ao crime organizado e na segurança pública, e as prefeituras agirem de forma integrada, é melhor para a sociedade."

"Viemos aqui várias demonstrações de utilidades do sistema, é excepcional. O próximo passo, agora, é a gente conversar para verificar a utilidade dele e eventualmente um convênio para que possamos usar, para que possamos colaborar e para que a prefeitura também possa colaborar com o trabalho da Polícia Federal", disse o superintendente regional da PF, o delegado Rodrigo Luis Sanfurgo de Carvalho.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Smart Sampa, programa da Prefeitura de São Paulo de monitoramento por vídeo com reconhecimento facial, pode ser usado em parceria com a Polícia Federal. Segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o programa está "à disposição para eles poderem utilizar nas suas atividades".

