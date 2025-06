MC Brisola é detido em São Paulo suspeito de agredir ex-namorada

A defesa do cantor afirmou, em nota, que após tentativas de contato não respondidas, a modelo foi até a casa dele e teve comportamento agressivo ao vê-lo acompanhado. Ela teria partido para cima dele, incentivada por duas amigas que estavam com ela.

A defesa do cantor nega as agressões. Ao ser questionado, MC Brisola teria dito que é CAC (colecionador, atirador e caçador) e apresentou documentos, incluindo certificado de registro emitido pelo Exército.

De acordo com a Polícia Militar, Michelle teria ido ao apartamento dele, no Jardim Paulista, onde se desentenderam e houve uma briga com agressões mútuas. Ela teria ficado irritada ao encontrar MC Brisola com outra mulher no apartamento.

