Justiça de SP determina que plano de saúde custeie congelamento de óvulos de paciente com câncer

Além disso, mesmo que não haja a menopausa precoce, uma gravidez sem ajuda de fertilização in vitro pode ser difícil. Normalmente, as mulheres são aconselhadas a esperar pelo menos dois anos após terminar a quimioterapia para buscar uma gravidez, e podem ou não produzir óvulos saudáveis. Além disso, muitas mulheres também recebem terapia hormonal por cinco anos ou mais após o tratamento, período durante o qual não podem engravidar ou são fortemente aconselhadas a não fazê-lo.

