Faculdade Sírio-Libanês aplica neste domingo vestibular inédito de medicina; veja o que levar e o que cai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Faculdade Sírio-Libanês realiza neste domingo (29) a primeira fase de seu vestibular inaugural para o curso de medicina. O processo seletivo marca a estreia da instituição, ligada a um dos hospitais mais tradicionais do país, no ensino superior.

A prova será aplicada presencialmente em São Paulo e terá cinco horas de duração. Os portões fecham às 9h, e os candidatos devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência ao local indicado no portal do aluno.

Nesta etapa, os vestibulandos enfrentarão uma prova composta por 40 questões objetivas (com cinco alternativas e apenas uma correta), oito dissertativas (quatro de biologia e quatro de química) e uma redação no formato dissertativo-argumentativo. A pontuação total é de 100 pontos, e só avançam para a segunda fase os candidatos que alcançarem, no mínimo, 75 pontos.

As questões objetivas abordam conteúdos de língua portuguesa, matemática, história, geografia, física e inglês, podendo ser interdisciplinares. A redação tem peso significativo, valendo 28 pontos; as dissertativas somam até 32 pontos, e as objetivas, 40.

Autorizado pelo MEC neste ano, o curso de medicina da Faculdade Sírio-Libanês terá apenas uma turma inaugural, com 50 estudantes. A maioria das vagas (44) será preenchida via vestibular. As demais se distribuem entre as notas do Enem (2 vagas) e a de dois exames internacionais, o IB (2) e o Abitur (2).

Para concorrer com a nota do Enem, é preciso ter feito o exame em 2023 ou 2024 e alcançar média mínima de 840 pontos. No caso do IB, a exigência é de ao menos 40 pontos, e para o Abitur, nota igual ou superior a 1,3. As edições aceitas dos exames internacionais são as de 2023, 2024 ou 2025, conforme o caso.

As aulas serão em período integral, no campus da instituição localizado no bairro da Bela Vista, região central da capital paulista. A estrutura reúne hospital, laboratórios e espaços de simulação utilizados nos programas de residência médica.

O gabarito será divulgado nesta segunda-feira (30), e a lista de aprovados na primeira fase está prevista para 15 de julho.

DOCUMENTOS ACEITOS PARA FAZER A PROVA

Só será permitido o acesso à sala de prova com documento oficial com foto, físico ou digital, que permita a identificação clara do candidato. São aceitos:

- RG (inclusive versão digital)

- CNH (inclusive CNH digital)

- Passaporte

- Carteira de trabalho

- e-Título (versão digital oficial)

- Identidade militar ou funcional expedida por órgão público reconhecido

- Identidade de estrangeiro

- Carteiras expedidas por conselhos profissionais (como OAB, CRM, etc.)

Não valem cópias, protocolos ou carteiras de empresas privadas. Em caso de perda ou roubo, será necessário apresentar boletim de ocorrência emitido há no máximo 30 dias.

REGRAS OBRIGATÓRIAS NO DIA DA PROVA

Os candidatos deverão seguir as seguintes instruções durante o exame:

- Caneta: apenas esferográfica preta e de corpo transparente.

- Itens proibidos: materiais de consulta, calculadoras, relógios, celulares ou eletrônicos. Se levados, devem ficar lacrados em embalagem fornecida pelo fiscal.

- Saída controlada: os três últimos candidatos de cada sala só deixam o local juntos, após o último entregar a prova e assinarem termo.

- Nada sai da sala: é proibido levar cadernos de questões, folhas de resposta ou redação.

CALENDÁRIO

- Aplicação da 1ª fase: 29 de junho de 2025

- Divulgação do gabarito: 30 de junho de 2025

- Publicação do resultado da 1ª Fase e convocação para a 2ª Fase: 15 de julho de 2025

- Realização da 2ª fase - MMEs: 22 de julho de 2025

- Publicação do resultado final e convocação para matrícula: 25 de julho de 2025

- Convocação para a 1ª chamada: 28 a 30 de julho de 2025

- Convocação para a 2ª chamada: 31 de julho a 2 de agosto de 2025