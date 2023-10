Conservadores quebram acordo e aprovam em comissão proibir casamento gay

Os deputados evangélicos pediram uma reunião em separado com o relator. Eles apontaram trechos do texto apresentado pelo Pastor Eurico em que se abria margem para o poliamor.

Contrariados com a atitude do relator, os deputados progressistas saíram da sala. O caminho estava livre para os conservadores aprovarem o projeto. Mas isto não aconteceu.

Os parlamentares progressistas prometem recorrer à Justiça. Eles consideram que houve uma farsa, que "tentou impor uma condição religiosa aos direitos civis", segundo a deputada Érika Kokay (PT-DF), e ressaltaram que decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) permitiu o casamento gay. Já os conservadores chamaram a decisão do Supremo de "gambiarra".

Estava acertado que seria criado um grupo de trabalho em que o relator trabalharia com parlamentares contra e a favor do casamento gay. O resultado seria uma proposta feita em conjunto na direção de um meio-termo. Também estava acertado que a reunião desta terça, que proibiu a união homoafetiva, não iria ocorrer.

A colocação do texto para votar desrespeitou um acordo firmado por conservadores e governistas na última reunião da comissão. A situação revoltou os deputados contrários à proibição do casamento gay.

Muitas partes do relatório argumentavam que a união entre pessoas do mesmo sexo não merece o status de casamento porque não gera filhos.

O relator do projeto usou expressões que não foram bem aceitas pelos militantes LGBTQIA+ que estavam na sala da comissão. Vários trechos afirmavam que a união de duas pessoas do mesmo sexo não pode originar uma família.

"Homossexual é, portanto, contrário ao caráter pessoal do ser humano e, portanto, contrário à lei natural", diz outro trecho do relatório.

"As relações homossexuais não proporcionam o ganho social que implica exclusivamente o casamento como origem da família", afirma trecho do relatório.

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe o casamento gay no Brasil. Foram 12 votos a favor e cinco contra o texto do relator, deputado Pastor Eurico (PL-PE). No entender dele, a união de duas pessoas do mesmo sexo não constitui uma família.

