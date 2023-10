Comportas de barragens em SC são abertas após apelo de prefeito

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A prefeitura de Paió, uma das cidades de Santa Catarina mais afetadas pelas enchentes dos últimos dias no estado, pede que o governo reveja a decisão de fechar as comportas de barragens na tentativa de minimizar os efeitos das cheias dos rios para algumas cidades.

Vídeo divulgado em redes sociais na noite de terça-feira (10) mostra trecho do telefonema do prefeito de Taió, Alexandre Purnhagen (MDB), ao coordenador de Monitoramento e Alertas da Defesa Civil estadual, Frederico Rudorff, no qual o mandatário da cidade apela para que as comportas da barragem de Taió sejam gradualmente abertas. "Estamos no limite", disse o político.

O prefeito teme o acúmulo de água no reservatório e defende fluidez por etapas.

Comportas de três barragens no estado -Taió, Ituporanga e Barragem Norte- começaram a ser fechadas no último final de semana, em razão da intensidade das chuvas.

"O povo aqui está no limite. Precisamos esvaziar a barragem. Blumenau não precisa ficar com sapatinho seco. A gente está com a água na cabeça. Vai dar tragédia. Vai morrer gente por causa de festa", disse o prefeito ao representante da Defesa Civil.

O prefeito se refere à 38ª Oktoberfest, que acontece em Blumenau, banhada pelo rio Itajaí-Açu, que sobe menos dentro da cidade a partir do fechamento das barragens.

"Taió também faz parte do estado. Abre as comportas e experimenta. Vamos elevar até 12,40 metros. Depois fecha. Soltar e frear", pediu o prefeito. No telefonema, Rudorff demonstra preocupação com a cheia em Taió.

Mas, na manhã desta quarta (11), o governador Jorginho Mello (PL) disse que já determinou a reabertura gradual em Taió, atendendo ao apelo do prefeito. Cinco comportas foram abertas e duas seguem fechadas.

Por volta das 11h desta quarta, a prefeitura indicava 10,25 metros na medição do rio no Centro.

Segundo o governo catarinense, também haverá a abertura gradativa e controlada das comportas da barragem de Ituporanga.

"Essa medida é necessária para que a água represada na estrutura possa dar vazão e aumentar o espaço das barragens para receber novos volumes de chuva. Esse trabalho de abertura das comportas já está em operação", disse a Defesa Civil do estado, em nota.

O governo segue com os planos de manter as duas comportas fechadas na Barragem Norte, de José Boiteux, localizada dentro da Terra Indígena Laklãnõ Xokleng.

Com o fechamento, ao menos parte da área indígena deve ser inundada -Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal e Ministério dos Povos Indígenas dizem que estão atuando para garantir assistência à população afetada.

Para a Defesa Civil, a operação de fechamento das barragens conseguiu amenizar os impactos das fortes chuvas, especialmente no Alto e Médio Vale do Itajaí.

"Apesar dos estragos provocados pelo grande volume de água, eles poderiam ter sido ainda maiores se não fossem as operações de fechamento das comportas", avalia a Defesa Civil, em nota.