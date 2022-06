Novas atualizações do Instagram podem afetar geração 'não TikTok'

Entre as mudanças está um novo feed em tela cheia, semelhante ao TikTok, e uma redução no número de histórias exibidas automaticamente por usuário. “As histórias estão morrendo”, observa Adriana Coutinho, estrategista digital e CEO da AcoutPlus. Adriana, parte de um seleto time de influenciadores que receberam atualizações na plataforma com antecedência, recentemente entrou ao vivo, oferecendo alguns insights de uma reunião com o chefe do Instagram, Adam Mosseri.

