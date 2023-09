WhatsApp: Extensão permite ler mensagem apagada e borrar contatos

Uma extensão disponível no Google Chrome, chamada WA Web Plus, oferece a capacidade de recuperar mensagens de texto excluídas por contatos enquanto o usuário está online no WhatsApp Web. Esta extensão, originária da Turquia, adiciona funcionalidades à versão para navegadores do popular aplicativo de mensagens amplamente utilizado no Brasil.

Segundo a Folha de São Paulo, a maioria dessas funcionalidades diz respeito à privacidade e é útil para proteger mensagens quando visualizadas em uma tela maior, como a de um computador ou notebook. Com a extensão, é possível desfocar mensagens, nomes e fotos de contatos, bem como adicionar uma senha para acessar as conversas.

A extensão não explica detalhadamente como possibilita a visualização de mensagens excluídas, mas assegura que não armazena as mensagens dos usuários. As políticas de privacidade afirmam que o programa acessa dados armazenados no navegador e os processa localmente no computador, sem enviá-los para outros servidores.

Sempre é importante ser cauteloso ao instalar extensões no navegador, pois elas podem ter acesso e controlar as funcionalidades do navegador da web. No entanto, o WA Web Plus é revisado por desenvolvedores do Google, o que atesta sua segurança.

Além disso, no contexto da privacidade, a extensão também permite ocultar o status online e a indicação "está digitando" no WhatsApp Web.

Para instalar a extensão, siga estas etapas:

Acesse a página da Chrome Web Store (a loja de extensões e temas do Google Chrome). Procure por "WA Web Plus for WhatsApp". Clique em "Usar no Chrome" e confirme a instalação da extensão. Acesse o WhatsApp Web. Clique no ícone em forma de peça de quebra-cabeças no canto superior direito da tela. Selecione "WA Web Plus for WhatsApp". Escolha as opções de privacidade e ative os recursos desejados. Para recuperar mensagens excluídas, basta clicar no ícone de lixeira ao lado do nome do contato ou grupo*.

*É importante observar que somente é possível recuperar mensagens excluídas que foram recebidas enquanto o usuário estiver online no WhatsApp Web. Além disso, esse recurso não se aplica a áudios, imagens e vídeos.

A extensão também oferece três planos de assinatura pagos, que incluem recursos adicionais, com preços variando de US$ 11,99 (R$ 58) a US$ 39,99 (R$ 194) por mês. Essas versões incluem respostas automáticas, transmissões ao vivo, agendamento de mensagens e integração com plataformas de marketing.