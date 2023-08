Inscrições do ‘Lab SouManaus’ com o produtor Marcelo Flores são abertas em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), abre, nesta segunda-feira (28), inscrições gratuitas do “Lab SouManaus”, com o produtor de megaeventos no Brasil, como Lollapalooza, Marcelo Flores. O projeto de qualificação e fortalecimento dos profissionais que atuam no backstage da indústria do entretenimento, acontece no Casarão de Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, s/n, centro histórico, e traz o workshop “Criando e Gerenciando Megaeventos no Brasil”. O curso será realizado na sexta-feira, 1º/9, das 14h às 18h, e serão ofertadas 40 vagas, todas gratuitas.

O projeto visa oferecer oportunidades de aprendizado e aprimoramento técnico, bem como fomentar a troca de conhecimento e experiências entre profissionais já estabelecidos e aqueles que estão iniciando suas carreiras, além de proporcionar atualização, aprimoramento de desempenho, crescimento profissional, oportunidades de networking e impulso na carreira e nos negócios.

Palestrante

Empresário, produtor e educador, Marcelo Flores possui mais de 25 anos de experiência em uma trajetória profissional multidisciplinar, tendo atuado com os maiores empreendimentos de entretenimento e megaproduções nacionais e internacionais. No Brasil, dirigiu produções que levaram de 1 mil a 2 milhões de pessoas em projetos públicos e privados, inclusive assinados pelas marcas mais relevantes do cenário nacional, como: Réveillon na Paulista, Natal Iluminado, Carnaval de Rua, Fifa Fan Fest, Camarote Brahma SP, Festival Promessas, entre outros.

Inscrições

As inscrições para o workshop “Criando e Gerenciando Megaeventos no Brasil” abrem nesta segunda-feira, 28, até quarta-feira, 30/8, pelo link: https://forms.gle/Ma9De3baCmpTj3bq8.

A lista dos selecionados será divulgada no site da Manauscult (manauscult.manaus.am.gov.br), na quinta-feira, 31.