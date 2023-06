WhatsApp lança recurso 'Canais'

"Como o objetivo dos canais é alcançar um público amplo, eles não são protegidos com a criptografia de ponta a ponta por padrão. Entendemos que há alguns casos em que canais com essa proteção para um público limitado podem fazer sentido, como uma organização de saúde ou sem fins lucrativos, e estamos considerando isso como uma opção futura também", afirma o WhatsApp no comunicado.

A ferramenta chegará primeiro a usuários selecionados na Colômbia e em Singapura, e posteriormente a mais países. O recurso é similar ao do Telegram, que transmite mensagens públicas para uma quantidade ilimitada de inscritos. A ferramenta do WhatsApp vai permitir que apenas administradores consigam escrever textos, enviar fotos, vídeos e figurinhas, e criar enquetes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.