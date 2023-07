WhatsApp vai criar abas para separar chats pessoais e de trabalho

A equipe do WhatsApp está trabalhando em uma atualização para que o usuário possa separar conversas pessoais e de trabalho no app a partir de um filtro, divulgou, nesta sexta-feira, 7, o site especializado Wabetainfo. A ferramenta está sendo desenvolvida para a versão beta do aplicativo para Android e oferece a possibilidade de filtro de conversas entre assuntos pessoais e de trabalho.

O recurso vai estar disponível em uma atualização futura do aplicativo e foi criada para facilitar a separação de conversas pelo usuário, segundo o Wabetainfo. Na imagem divulgada pelo site, é possível ver uma barra de menu no topo da tela que divide as conversas por assunto: “não lidas”, “pessoais”, “trabalho”. Ainda não foi possível identificar se as abas poderão ser customizadas pelo usuário.

Em um primeiro momento, todas as mensagens recebidas ainda ficarão agrupadas na tela inicial do app, na aba “todas”, mas será possível navegar nas outras opções da mesma forma que acontece hoje com a aba de mensagens arquivadas.

Em uma atualização anterior, já disponível para alguns usuários da versão beta do WhatsApp no Android, o aplicativo transfere a barra de navegação para a parte de baixo da lista de conversas. Com essa modificação, a barra com os filtros vai ficar na parte superior da tela. Ainda não há planos de disponibilização de um filtro para conversas de grupos, por exemplo.

O WhatsApp ainda não confirmou se existe uma data de lançamento para a ferramenta ou se ela, de fato, será lançada.