Empresa de Musk, Neuralink abre inscrições para testes de chips cerebrais em humanos

"Durante o estudo, o Robô R1 será usado para colocar cirurgicamente os fios ultrafinos e flexíveis do Implante N1 em uma região do cérebro que controla a intenção do movimento. Uma vez instalado, o implante N1 é esteticamente invisível e destina-se a registrar e transmitir sinais cerebrais sem fio para um aplicativo que decodifica a intenção de movimento. O objetivo inicial do nosso BCI é conceder às pessoas a capacidade de controlar um cursor ou teclado de computador usando apenas seus pensamentos.", explicou a empresa.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.