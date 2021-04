Fim de uma era: Yahoo Respostas será apagado da internet em maio

O Yahoo Respostas vai sair do ar no dia 4 de maio deste ano e não receberá mais perguntas a partir do dia 20 de abril. A plataforma traz perguntas e respostas sobre quase tudo. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (05) pelo Yahoo.

De acordo com o IG, Os membros da comunidade Yahoo Respostas receberam uma carta com mais detalhes sobre o fim do site – entre os motivos, está a queda de popularidade da plataforma com o passar dos anos.

"Embora as Respostas do Yahoo já tenham sido uma parte essencial dos produtos e serviços do Yahoo, ele se tornou menos popular com o passar dos anos, conforme as necessidades de nossos membros mudaram. Para esse fim, decidimos mudar nossos recursos do Yahoo Respostas para nos concentrar em produtos que atendam melhor aos nossos membros e cumpram a promessa do Yahoo de fornecer conteúdo confiável premium”, diz um trecho do comunicado.