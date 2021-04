Arthur chora e vai ao confessionário após discussão com Fiuk; veja vídeo

Após do jogo da discórdia no "BBB 21" (TV Globo), Arthur entrou no confessionário e preocupou outros participantes. Pocah, João e Gil se reuniram na porta do cômodo para esperá-lo. A funkeira pensou que o brother iria desistir do reality e o alertou do lado de fora: "Não tem mais volta!". Arthur, no entanto, deixou o confessionário pouco depois e seguiu para a cozinha.

"Só fui conversar no confessionário. Relaxem", disse o brother. Arthur disse também que pediu um remédio para a produção. Mais tarde, Arthur foi chamado na despensa para buscar a medicação. Durante o jogo da discórdia, Arthur discutiu com Fiuk e chamou o brother de "c*zão". Depois, chorou e lamentou sua atitude para Pocah na sala de estar: "Sei que tô errado.".