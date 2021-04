Vídeo: Fiuk e Arthur batem boca durante jogo da discórdia: 'C*zao'

Fiuk desmascarou Arthur e foi xingado de "cuzão" e "bosta" no jogo da discórdia, ao vivo! #bbb21 via @estrepolia pic.twitter.com/kUNaHGJHmX

"É uma pessoa que mente, que finge, que foi incoerente em vários momentos e mudou de acordo com as pessoas que foram saindo daqui", justificou o cantor.

